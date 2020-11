COVID-19 : St/Martin-St Maarten est le 11ème territoire le plus touché dans la Caraïbe

Avec 1 565 cas cumulés confirmés depuis le début de la crise, l’île est la 11e dans la Caraïbe à être la plus touchée par le covid-19. Le territoire qui compte le plus de cas est la République Dominicaine avec plus de 131 200 personnes contaminées, celui qui en compte le moins est Anguilla (3 cas).

Selon le Center for Systems Science and Engineering, la Caraïbe compte 266 790 cas cumulés dans 28 îles. Les bulletins de la Caribbean Health agency indiquent entre 10 000 et 11 000 cas nouveaux chaque semaine (dans 33 pays, Belize compris). Cinq îles concentrent 87 % des cas : il s’agit de la République dominicaine, de Puerto Rico, de la Jamaïque, d’Haïti et de la Guadeloupe, l’île française qui enregistre 8 098 cas depuis le mois de mars.

Avec 910 cas, Sint Maarten est le 13e territoire le plus touché et Saint-Martin avec 655 cas, le 15e. Par rapport au nombre d’habitants, Sint Maarten est le 3e territoire le plus touché avec un ratio de personnes contaminées pour 1 000 habitants légèrement inférieur à 22. La Guadeloupe est juste après avec un ratio de 20,45. Quant à la partie française, elle occupe le 6e rang avec un ratio de 18,54. Proportionnellement à sa population, l’île la plus touchée est Aruba avec 43,75 cas pour 1 000 habitants. (soualigapost.com)