COVID-19 : Près de 1 400 cas déclarés en 8 jours en partie hollandaise

Le nombre de contaminations continue de fortement progresser ; la semaine dernière* 1 111 nouveaux cas ont été enregistrés en partie hollandaise (sans compter les personnes qui se sont autotestées et pas déclarées auprès des autorités). Au cours des huit premiers jours de l’année, 1 391 cas ont été confirmés. Cela porte à 6 692 le nombre total de contaminations depuis mars 2020 à Sint Maarten.

Samedi, le nombre de cas actifs était de 1 477 cas actifs et le nombre de personnes hospitalisées de 7 (5 non vaccinées et 2 vaccinées). Pour rappel, à partir de 8 patients confirmés covid pris en charge par le centre hospitalier de Philipsburg, le gouvernement portera à 23 heures la fermeture des commerces la nuit (contre 1 heure du matin pour l’instant) et le préfet avancera d’une heure également le couvre-feu en partie française. (soualigapost.com)

* du vendredi au vendredi.