COVID-19 : Plus de 38 160 cas de ont été confirmés dans la Caraïbe

La Caraïbe compte à la mi juin 38 163 cas confirmés de covid-19, soit plus de 15 550 cas supplémentaires depuis notre bilan il y a trois semaines.

Trois pays concentrent près 90 % des cas : il s’agit de la République dominicaine, Puerto Rico et Haïti avec respectivement 23 686, 5 951 et 4 547 cas confirmés. Parmi les 15 550 cas supplémentaires enregistrés au cours des trois dernières semaines, 97 % le sont aussi dans ces trois pays.

Avec Cuba et la Jamaïque qui comptent respectivement 2 273 et 621, la République dominicaine, Puerto Rico et Haïti forment le Top 5 des îles de la Caraïbe les plus touchées par le covid-19.

En termes de nombre de cas, Sint Maarten se trouve en 13e position et Saint-Martin en 14e position. Si l’on considère l’île entière, elle est le 10e territoire le plus affecté avec un total de 119 cas confirmés (42 côté français et 77 côté hollandais).

Les îles ayant le plus de personnes contaminées par rapport au nombre d’habitants sont la République dominicaine, Montserrat, Puerto Rico, Sint Maarten et Saint-Martin avec des ratios pour 1000 habitants variant de 2,23 à 1,19. (soualigapost.com)