COVID-19 : Plus de 23 millions de personnes vaccinées dans la région Caraïbe

La Caribbean public health agency (Carpha) a recensé 468 780 cas de covid-19 parmi ses 26 pays membres à la mi décembre, les îles françaises n’en faisant pas partie. 10 691 décès ont été enregistrés. 3,35 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.

Dans la région élargie (Amérique centrale, Caraïbe et certains pays du nord de l’Amérique du sud, soit 35 pays), le nombre de cas s’élève à 2,2 millions et le nombre de décès à 28 525. Plus de 23,7 millions de personnes sont vaccinées. A la mi décembre, la Carpha estimait à quelque 250 000 le nombre de cas actifs.

Il y a deux semaines, les variants Delta et Gamma étaient majoritaires ; ils étaient respectivement présents dans 41 et 35 % des prélèvements.

Hors territoires français, les îles présentant le plus fort de taux de vaccination (2 doses) sont les îles Cayman, Aruba, Bermuda, Anguille, Antigue avec des taux allant de 58 à 84 %. Plus de 6 millions de doses ont été administrées dans les pays membres de la Carpha, les vaccins les plus utilisés sont l’AstraZeneca, le Pfizer et le Moderna.

En Jamaïque, près de 1,4 million de doses ont été injectées ce qui correspond à un taux de vaccination de 23 pour 100 personnes. A Saba où seul le Moderna a été administré, le nombre de doses pour 100 habitants est de 80, soit un total de 3 131 doses.