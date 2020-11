Covid-19 : Où et comment avoir recours au test antigénique à Saint-Martin

Le test PCR n’est plus l’unique moyen pour dépister le covid-19, il est possible d’avoir recours au test antigénique. Il consiste aussi en un prélèvement par voie nasale avec un écouvillon mais son résultat est beaucoup plus rapide que celui du PCR puisqu’il est disponible en une vingtaine de minutes.

A Saint-Martin, les tests antigéniques sont proposés au sein d’un drive à Friar’s Bay aux personnes qui doivent voyager. Ils sont aussi, depuis la publication d’un arrêté le 17 octobre, pratiqués par les médecins libéraux ainsi que dans certaines pharmacie, à la condition que les personnes soient formées. Dans les officines, les tests antigéniques sont destinés au grand public. «Leur déploiement est à visée diagnostic, il s’agit d’une première approche permettant de dépister de manière collective et d’apprécier la circulation du virus», précise la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Valérie Denux, qui insiste sur la limite de ce test. «Il est moins sensible que le PCR, il est donc pas recommandé aux personnes de plus de 65 ans de le faire. De plus, les personnes ayant été en contact avec un cas positif, ne doivent pas faire un test antigénique, elles doivent se soumettre à un test PCR», ajoute-t-elle.

Que ce soit au sein d’un cabinet médical ou en pharmacie, la personne qui souhaite faire le test doit remplir un formulaire. L’ensemble des réponses et renseignements est rentré par le pharmacien ou le médecin, dans le système national dit SI-DEP (Système d’Informations de DEPistage). Le résultat du test est aussi entré dans le système. En cas de résultat positif, le patient doit s’isoler et contacter son médecin traitant.

Le test antigénique est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie à la condition que la personne présente sa carte Vitale.

