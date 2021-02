COVID-19 : L’État soutient le secteur du tourisme en Outre-mer impacté par les restrictions de déplacement

L’évolution de la situation sanitaire dans le monde et notamment l’apparition de variants de la Covid-19 ont conduit l’Etat et les autorités locales à prendre de nouvelles mesures de restriction de déplacement depuis et vers les Outre-mer.

C’est le cas en particulier pour les Antilles, la Guyane, Mayotte, La Réunion, et la Polynésie française, avec l’introduction de motifs impérieux pour les déplacements. Ces mesures visent à freiner l’évolution de l’épidémie de la Covid-19 et à protéger les populations d’Outre-mer.

Ces décisions, indispensables pour préserver la santé de nos concitoyens, ont un impact économique important pour le secteur du tourisme en Outre-mer.

Concernant le secteur du tourisme, l’Etat a mis en place, par le plan « tourisme » des dispositifs de soutien massif pour accompagner les entreprises affectées par cette situation grâce à l’accès au fonds de solidarité qui a été renforcé au début de l’année 2021, à la prise en charge de l’activité partielle, aux exonérations de cotisations sociales patronales.

En outre, les entreprises qui ont souscrit à un prêt garanti par l’Etat (PGE) auront le droit de différer d’un an supplémentaire le début de leur remboursement.

Au total, ce sont ainsi 500 millions d’euros d’aides qui ont été allouées à ce jour aux entreprises ultramarines du tourisme.

Ces soutiens visent à préserver l’offre touristique sur les territoires ultramarins afin d’accompagner, dès que la situation sanitaire le permettra, la relance et l’avenir de ces filières.

Une concertation des acteurs économiques a été engagée au niveau régional, afin d’échanger sur ces différentes mesures et de vérifier qu’elles répondent au mieux aux difficultés rencontrées par les entreprises du secteur du tourisme en Outre-mer, ou de procéder aux ajustements nécessaires.