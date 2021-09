Covid-19 : Les tests payants à partir du 15 octobre sauf pour les personnes vaccinées et les mineurs

Les tests de dépistage du Covid-19 ne seront plus gratuits à partir du 15 octobre prochain, sauf s’ils sont effectués pour des raisons médicales, a précisé le Premier ministre Jean Castex ce dimanche 26 septembre.

Avec l’extension du pass sanitaire, les Français pas encore vaccinés ou qui ne souhaitent pas l’être doivent se faire tester contre le Covid-19. Les tests de dépistage par PCR et antigéniques, jusqu’ici pris en charge à 100% par l’Assurance maladie ne seront plus remboursés à partir du 15 octobre quand ils sont réalisés « par confort » a confirmé le Premier ministre, Jean Castex le 26 septembre. Ils « continueront d’être remboursés pour raison médicale, soit sans prescription pour les personnes déjà vaccinées, soit sur prescription pour les autres. Nous voulons également maintenir la gratuité pour les mineurs » a-t-il précisé, estimant « qu’il n’est plus légitime de payer des tests de confort à outrance aux frais des contribuables ».

Entre 50 et 60 euros pour un test PCR

Si vous n’êtes pas vaccinés, il reste deux hypothèses. Soit vous présentez des symptômes et un médecin peut alors vous prescrire un test qui sera remboursé. Sans prescription, il faudra payer le test. Le prix n’est pas encore défini, mais si on compare avec le reste des pays européens, il faut compter entre 20 et 30 euros pour un test antigénique. Entre 50 et 60 euros pour un test PCR. _AF