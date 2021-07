Covid-19 : Les tests bientôt payants pour les touristes étrangers

Les tests de dépistage de la Covid-19 pour les touristes étrangers présents sur le sol français seront facturés 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques, à partir du 7 juillet prochain.

Le dépistage de masse de la Covid-19 qui concerne les cas contacts et personnes asymptomatiques deviendra «payant dès le 7 juillet pour les touristes étrangers» venant en France, a affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal aux Échos publié mercredi soir. Ils seront facturés «à hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques», a ajouté Gabriel Attal. Jusqu’ici, c’est la sécurité sociale qui prenait en charge le coût de ces tests dits « de confort ». Un coût considérable qui n’a plus lieu d’être. «C’est une question de réciprocité sachant que ces tests sont payants dans la plupart des pays pour les Français qui voyagent» considère le porte-parole du gouvernement.

L’ARS confirme que cette décision sera également appliquée à Saint-Martin. Côté hollandais, le dépistage est en effet déjà payant. Les tarifs sont compris entre 55 et 80 dollars pour un test antigénique et entre 70 et 125 dollars pour un test PCR. Ce qui explique pourquoi aujourd’hui les centres de dépistage PCR que sont le drive de Marigot (derrière le Mc Donald) et le laboratoire Bio Pôle Antilles (Hope Estate), ainsi que les établissements habilités à faire passer des tests antigéniques (Pharmacies Sun, Soualiga, Concordia, Bellevue et Caraïbes, centre médical de Marigot du Docteur Mekki) soient très fréquentés par les touristes Américains.

Reste à savoir comment cette nouvelle mesure sera mise en place, car, à cinq jours de l’échéance, les professionnels qui engagent par ailleurs des frais de matériel et de personnel pour mener cette mission, n’ont pas été informés des modalités d’application de cette tarification.

Plus largement, Gabriel Attal a annoncé que la question du déremboursement des tests PCR dits «de confort» pour les Français «[allait] évidemment se poser pour la rentrée».