Covid-19 : les seuils d’alerte sont-ils franchis sur l’île ?

Pour estimer la circulation du virus sur le territoire, les autorités sanitaires ont mis en place trois indicateurs avec chacun des seuils de vigilance et d’alerte.

Ces indicateurs de surveillance épidémique sont : le taux d’incidence, le nombre de reproduction effectif (nombre de personnes moyen de personnes qu’une personne malade va contaminer), les tensions hospitalières sur les lits de réanimation et le taux de positivité des tests PCR. «Dès lors qu’un seuil (de vigilance et/ou d’alerte) est franchi, une analyse de risque approfondie est lancée afin d’identifier les causes du signal et déclencher une alerte si cela s’avère nécessaire. Les seuils retenus sont particulièrement sensibles, ce qui permet une réaction précoce et donc la prise rapide de mesures en cas de détérioration avérée de la situation épidémiologique », indique le ministère de la Santé.

En fonction des éléments chiffrés disponibles publiquement pour l’île, nous avons mesuré deux indicateurs.

Le taux d’incidence

Il estimé sur la base du nombre de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs pour 100 000 habitants, par semaine. Le seuil de vigilance se situe entre 10 et 50 cas pour 100 000 habitants, le seuil d’alerte est supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants.

La semaine dernière (entre le 5 et le 11 août), selon les bulletins sanitaires, 22 cas positifs ont été déclarés en partie française et 59 en partie hollandaise. Les taux d’incidence sont respectivement de 62,27 et de 145,14 cas pour 100 000 habitants.

Des deux côtés de l’île, le seuil d’alerte du taux d’incidence est largement dépassé.

Taux de positivité

Au cours de la dernière semaine, selon les bulletins sanitaires 384 tests ont été effectués en partie française et 167 en partie hollandaise, avec 22 et 59 cas positifs révélés.

Le taux de positivité est respectivement de 5,72 % et de 35,32 % : en partie française le seuil de vigilance est franchi, en partie hollandaise le seuil d’alerte.

Au final, en partie française un seuil d’alerte et un seuil de vigilance sont franchis, en partie hollandaise deux seuils d’alerte le sont.

Nota bene : sur la base d’une population de 35 330 habitants en partie française et de 40 650 en partie hollandaise.

(soualigapost.com)