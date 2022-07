Covid-19 : Les indicateurs virologiques sont en diminution à Saint-Martin

Santé Publique France a enregistré la semaine dernière 125 nouveaux cas de Covid-19 à Saint-Martin, un nombre toujours élevé mais qui s’affiche en baisse «dans un contexte de diminution du taux de dépistage ». Pour rappel, SPF avait identifié 194 et 164 nouveaux cas* au cours des deux dernières semaines.

Le taux de positivité est de 12,1 % contre 14,7 % la semaine d’avant. Trois personnes sont allées aux urgences pour suspicion de covid et ont été hospitalisées.

A ce jour, 52,7 % de la population de plus de 12 ans a reçu au moins une dose de vaccin et 49,4 % des plus de 12 ans, ont reçu une primo-vaccination complète.

A Saint-Barthélemy, les nouvelles contaminations restaient stables la semaine dernière pour une activité de dépistage également stable. 101 nouveaux cas ont été confirmés ; le taux de positivité y est de 16,1 % contre 15,8 % la semaine d’avant.

* Données actualisées. (soualigapost.com)

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui