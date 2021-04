COVID-19 : Les îles françaises font partie des territoires de la Caraïbe où la population est la moins vaccinée

Dans la Caraïbe plus de 3,1 millions de doses de vaccins ont été administrées selon les données de la Pan American Heath Organization (Paho). Un peu plus de 7 % de la population ont déjà reçu une première dose, moins de 2 % les deux doses.

Les îles françaises font partie des territoires où le rythme de vaccination est le plus faible : entre 7,5 et 9,3 % de la population ont reçu une première dose en Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin. En Jamaïque,4,6 % de la population ont été vaccinés (1 dose).

A l’inverse c’est dans les îles Caïmans et Turks & Caicos que le plus grand nombre de personnes ont été vaccinées. Aux îles Caïmans, 9 personnes sur 10 ont reçu une première injection et 4 sur 10 les deux.

Sint Maarten figure en haut du tableau avec plus de 13 % de sa population complètement vaccinées (plus de 41 % ont reçu une dose). A Puerto Rico et Aruba, près de 45 % de la population ont reçu une dose et 17 % deux doses.

A Curaçao et Montserrat un tiers des habitants a reçu une première injection. Dans des îles comme Antigue, la Dominique ou Barbade, un quart de la population (29 % à Antigue) a été vacciné une première fois mais moins de 1 % a reçu la seconde injection.

(soualigapost.com)