Covid-19 : Les îles de la Caraïbe où le taux de vaccination est le plus élevé

Près de 6 millions de doses de vaccin contre la covid-19 ont été administrées dans la Caraïbe et certains pays d’Amérique centrale membres de la Caribbean Public Health Agency (Carpha) à début décembre. Les territoires où la population sont les plus vaccinées sont les îles Cayman, les Bermudes et Aruba avec respectivement 84 %, 76 % et 73 % des habitants qui présentent un schéma vaccinal complet.

A Anguilla, six personnes sur dix sont entièrement reçu eux doses. Pratiquement autant à Antigua (57 % des habitants présentent un schéma vaccinal complet).

Au Bélize, à la Barbade et à St Kitts Nevis et à Trinidad, pratiquement la moitié de la population a reçu deux doses de vaccin ; aux Bahamas et à la Dominique entre 35 et 37 %. A Grenade et à Montserrat, près de trois personnes sur dix sont complètement vaccinées, un quart à Sainte-Lucie.

A Saint-Martin, chez les plus de 12 ans, la couverture vaccinale est de 49 % pour au moins une dose et à 41 % pour le schéma complet. A Saint-Barth, elle est respectivement de 79 et 69 %.