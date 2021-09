Covid-19 : Les Etats-Unis rouvriront leurs frontières début novembre aux voyageurs entièrement vaccinés

Les Etats-Unis laisseront entrer à partir de « début novembre » tous les voyageurs en provenance de l’étranger à condition qu’ils soient entièrement vaccinés contre le Covid-19, a annoncé lundi la Maison Blanche.

À partir du 1er novembre 2021, les voyageurs pourront donc se rendre aux États-Unis mais devront, en plus de présenter une preuve de vaccination contre le Covid, se faire tester dans les trois jours précédant leur voyage et porter un masque.

«Nous nous félicitons de l’annonce faite par les États-Unis selon laquelle les voyageurs européens entièrement vaccinés pourront bientôt voyager à nouveau aux États-Unis. Il s’agit d’une mesure attendue depuis longtemps par les familles et les amis séparés, et d’une bonne nouvelle pour les entreprises», a indiqué la Commission européenne sur Twitter.

Le groupe franco-néerlandais Air France-KLM a jugé cette nouvelle «formidable» alors que les vols transatlantiques représentent une part substantielle de ses revenus.

Les fédérations du secteur Airlines for Europe et Airlines for America ont aussi «applaudi» l’annonce.

Toute personne souhaitant prendre l’avion pour les États-Unis devra prouver qu’elle a été entièrement vaccinée. Les Français âgés de 2 ans ou plus voyageant à destination des États-Unis devront présenter lors de leur embarquement le résultat d’un test de dépistage négatif au Covid-19 réalisé dans les trois jours calendaires précédant le vol. Ces mesures s’appliquent même en cas de simple transit sur le territoire américain.

Enfin, les voyageurs devront communiquer leur numéro de téléphone et leur adresse électronique pour assurer un suivi de contact.