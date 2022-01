Covid-19 : Les contaminations continuent de flamber à Saint-Martin !

Les indicateurs épidémiologiques, tant pour Saint-Martin que pour Saint Barthélemy confirment une forte dégradation de la situation sanitaire. La 5ème vague est là et bien là !

Le dernier bulletin sanitaire publié par l’Agence Régionale de Santé fait état en effet de 2561 nouveaux cas enregistrés pour la période du 3 au 9 janvier 2022 contre 1 120 la semaine précédente. Le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés sur le territoire depuis le début de la crise sanitaire est de 7 713.

A noter que depuis le 10 janvier dernier, 805 nouveaux cas de Covid-19 ont déjà été enregistrés en 3 jours sur 3 156 analyses effectuées, démontrant que la dynamique de la semaine passée est toujours aussi vivace.

Les indicateurs épidémiologiques confirment une situation encore jamais connue sur Saint-Martin

Selon les données SI-DEP ARS, le taux d’incidence est en très nette hausse et s’établit à 7 164,4/100 000 habitants, contre 3 088,5/100 000 du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. .

Le taux de positivité hebdomadaire est également en très forte hausse, avec un taux de 27,8 % contre 18,0% la semaine précédente.

Au 12 janvier, 16 patients confirmés Covid-19 sont hospitalisés au centre hospitalier Louis-Constant Fleming et 2 au CH De Bruyn à Saint-Barth. L’impact hospitalier de la 5ème vague augmente. Il faut souligner que les effectifs des deux établissements sont également impactés par le nouveau variant et que moins de soignants peuvent ainsi être mobilisés aux chevets des malades: la pression sur l’hôpital est donc importante.

A noter le décès d’un patient positif au Covid-19 à son domicile. Depuis le début de la crise, 60 résidents Saint-Martinois et 6 résidents de Saint Barthélemy sont décédés des suites du Covid-19.

L’ARS souhaite profiter de ce bulletin sanitaire pour remercier tout particulièrement l’ensemble des professionnels de terrain (de Saint-Martin comme de Saint-Barthélemy) qui ont su se mobiliser et ont répondu « présents », depuis fin décembre, pour proposer une offre de test conséquente, sans renier sur la qualité de ces derniers. Il faut souligner l’engagement de ces professionnels (infirmiers, médecins, pharmaciens, kinés, …) qui nous permettent d’identifier au plus tôt les tests positifs, et qui rendent par là-même un important service aux nombreux voyageurs. Encore bravo à vous et merci ! _AF