Covid-19 : Les conditions d’entrée en partie française pour les touristes étrangers

Les touristes étrangers souhaitant venir en vacances à Saint-Martin doivent satisfaire les conditions d’entrée sur le territoire à l’aéroport Juliana mais aussi celles de la partie française, a confirmé le préfet.

S’ils proviennent d’un pays situé en zone verte selon la classification de la France* (comme le Canada ou l’Union européenne) et qu’ils sont vaccinés, ils ne doivent présenter que leur schéma vaccinal complet, ils n’ont pas besoin de faire un test. S’ils ne sont pas vaccinés, ils doivent présenter les résultats négatifs d’un test PCR datant de moins de 72 heures ou d’un test antigénique datant de moins de 48 heures. Ils doivent fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils s’engagent à leur arrivée à respecter un isolement prophylactique de sept jours et à réaliser un second test à l’issue de cette période.

Si les touristes proviennent d’un pays situé en zone orange selon la classification de la France* (comme les Etats-Unis), ils doivent présenter un schéma vaccinal complet ainsi que les résultats d’un négatifs d’un test PCR datant de moins de 72 heures ou d’un test antigénique datant de moins de 48 heures. A leur arrivée, ils n’ont pas besoin de réaliser un isolement ou un autre test. Les touristes non vaccinés en provenance d’un pays classé orange, ne peuvent pas venir ; la condition principale pour venir en France pour une personne non vaccinée en provenance d’un pays orange est en effet de justifier d’un motif impérieux. Il en est de même pour les touristes devant de pays classés rouge par la France.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent en partie française à toutes personnes âgées de plus de 12 ans. Les autorités imposent aux hôteliers et autres acteurs du tourisme de demander ces justificatifs selon la convention mise en place l’an passé.

* La classification des pays par la France n’est pas la même que celle établie par Sint Maarten.