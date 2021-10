Covid-19 : Le Passe sanitaire exigé, entre la Guadeloupe et la Martinique, à compter de ce jeudi 14 octobre

A compter du 14 octobre 2021, les motifs impérieux ne seront plus exigés, entre la Guadeloupe et la Martinique. En revanche, les Préfectures des deux territoires ont décidé la mise en place du passe sanitaire, pour les voyageurs de 12 ans et plus, qu’ils se déplacent en bateau ou en avion.

Les Préfectures de la Guadeloupe et de la Martinique ont conjointement communiqué sur la mise en place du passe sanitaire, pour les déplacements entre les deux territoires.

Trois options

Ce sésame sera exigé, dès ce jeudi 14 octobre, aux voyageurs de 12 ans et plus, par voie aérienne et maritime ; ces derniers devront présenter, à l’embarquement, une de ces trois preuves :

– Un schéma vaccinal complet, respectant le délai nécessaire après l’injection finale, soit 7 jours après la deuxième injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), 28 jours après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) et 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection) ;

– Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures ;

– Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif, attestant du rétablissement du Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Dans le même temps, les représentants de l’Etat ont décidé de lever les motifs impérieux, pour les voyageurs non-vaccinés.