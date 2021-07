Covid-19 : Le nombre de nouvelles contaminations reste stable à Saint-Martin

Si la situation sanitaire est de nouveau préoccupante en Guadeloupe et surtout en Martinique avec une explosion des cas (+2241 en une semaine), il n’en est pas de même pour l’instant à Saint-Martin où le nombre de nouvelles contaminations est stable depuis plusieurs semaines. La vigilance reste toutefois de mise.

« Une décrue qui marque le pas, au profit d’une stabilisation de la situation depuis 3 semaines. Ce plateau haut doit appeler à la plus grande prudence, au regard de la situation en tension en Métropole et dans les autres territoires français de la Caraïbe », souligne l’ARS et la Préfecture des Iles du Nord dans un communiqué conjoint.

Le dernier bulletin publié par les autorités sanitaires pour la période du 12 au 18 juillet fait état de 51 nouveaux cas enregistrés en partie française. Un chiffre stable encore puisqu’on identifiait 53 nouveaux cas la semaine d’avant. En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 2 481 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés sur le territoire depuis le début de l’épidémie.

Il est à noter que depuis le 19 juillet (semaine 29 en cours), 12 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur 457 analyses effectuées.

Sinon, l’hôpital Louis-Constant Fleming reste très mobilisé sur la gestion de la crise. Au 19 juillet, 6 patients confirmés Covid-19 sont hospitalisés au centre hospitalier LCF (sachant qu’ils étaient encore 9 le 18 juillet). 2 EVASAN (évacuation sanitaire) ont été réalisées la semaine passée et une a été faite le 19 juillet. Sur la semaine 28 (12 au 18 juillet), aucun nouveau décès n’est à déplorer.

Les indicateurs épidémiologiques stables

Si les indicateurs épidémiologiques sont toujours stables, la vigilance reste toutefois de mise afin d’éviter une nouvelle dégradation de la situation sanitaire. En effet, la situation reste fragile et peut évoluer très rapidement. Selon les données SI- DEP ARS, le taux d’incidence, en légère baisse, est toujours au-dessus du seuil d’alerte, s’établissant à 142.7/100 000 habitants (du 12 au 18 juillet) contre 148.3/100 000 habitants la semaine d’avant.

Le taux d’incidence hebdomadaire est lui aussi en légère baisse ; il s’établit à 133.02/100 000 habitants contre 144.34/100 000 du 5 au 11 juillet.

Enfin, selon les données SI-DEP ARS, le taux de positivité hebdomadaire est en légère hausse, sous le seuil de vigilance, avec un taux de 2% du 12 au 18 juillet contre 1,8% la semaine précédente. _AF