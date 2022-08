Covid-19 : le nombre de contaminations est en baisse

Dans son dernier bulletin analysant la première semaine de ce mois à savoir du lundi 1er au dimanche 7 août 2022, l’agence régionale de santé (ARS) confirmait la lente décrue de la dynamique épidémiologique. En d’autres termes, le nombre de contaminations au Covid-19 est en baisse, mais les précautions d’usages restent de mise.

À Saint-Martin, pour la semaine 31 du 1er au 7 août 2022, on dénombre 81 nouveaux cas sur le territoire, contre 108 la semaine précédente (semaine 30). Depuis le 8 août 2022, 28 nouveaux cas de COVID ont été enregistrés sur 279 analyses effectuées. Selon les données transmises par l’agence, le taux d’incidence hebdomadaire passe à 244/100 000 habitants, contre 314/100 000 en semaine 30. Concernant les personnes hospitalisées, en date du 9 août, deux patients étaient pris en charge pour contamination au Covid-19 au centre hospitalier Louis Constant Fleming, aucun au CH de Bruyn. Il n’y a pas eu d’évacuation sanitaire lors de la semaine en question.

Par contre, un cluster a été identifié à l’EHPAD Louis VIALENC. De plus, il faut noter qu’une femme âgée de 90 ans, en hospitalisation à domicile, est décédée du Covid-19 sur Saint-Martin. Ainsi, depuis le début de la crise, 65 résidents Saint-Martinois et 6 résidents de Saint Barthélémy sont décédés suite au Covid-19. À Saint-Barthélemy pour la première semaine du mois d’août, 20 nouveaux cas ont été comptabilisés sur le territoire, contre 38 en semaine 30 (données SI-DEP ARS). La situation vaccinale sur les Iles du Nord est la suivante : à Saint-Martin, la couverture vaccinale en population générale était de 43 % pour une dose et 40,4 % pour le schéma complet. La proportion de personnes ayant bénéficiées d’un rappel est de 19,7 %. Chez les plus de 12 ans, la couverture vaccinale était estimée à 52,6 % pour au moins une dose, 49,5% pour le schéma complet et 24,3 % pour un rappel. Toute personne désireuse de se faire vacciner peut se rendre à l’hôpital Louis Constant Fleming en prenant au préalable rendez-vous, en pharmacie, dans un cabinet médical ou via les infirmiers libéraux. À Saint-Barthélemy, la couverture vaccinale était estimée supérieure à 98,9 % pour au moins une dose, 95,7 % pour le schéma complet et 65,6 % pour un rappel. Important : le 2ème rappel est étendu, depuis le 20 juillet 2022, aux adultes de 18 à 60 ans identifiés comme étant à risques de formes graves, aux femmes enceintes dès le 1er trimestre de leur grossesse, aux personnes vivant dans l’entourage ou au contact régulier de personnes vulnérables. Ce 2ème rappel concerne également, depuis le 26 juillet, tous les professionnels de santé qui le souhaitent. Il est administré à partir de 6 mois après le 1er rappel en respectant, en cas d’infection survenue après le 1er rappel, un délai de 3 mois. Face à la crise sanitaire toujours en cours, la vaccination reste la pièce maîtresse de la sortie de crise. En effet, la vaccination évite les formes graves de la maladie, même si cela n’empêche pas d’être positif ni d’être contaminant, c’est pourquoi il est indispensable de respecter les gestes barrières au quotidien. _Vx

