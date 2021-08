CoVID-19 Le Centre Hospitalier sous tension

Le plan blanc a été déclenché le jeudi 12 août dernier au centre hospitalier Louis Constant Fleming. Les opérations ne relevant pas de l’urgence ont été déprogrammées afin d’ouvrir les lits supplémentaires aux patients atteints du Covid

Le CH Louis Constant Fleming accueillait la semaine dernière 23 malades du Covid-19 a informé la directrice du Centre Hospitalier, Marie-Antoinette Lampis à l’occasion d’une conférence de presse. « Depuis deux jours nous avons constaté une accélération exponentielle du nombre de personnes hospitalisées » a-t-elle précisé. Pour absorber l’afflux et mobiliser toutes les forces vives de l’hôpital, le plan blanc a été déclenché. 8 lits supplémentaires ont été ouverts pour augmenter la capacité d’accueil des malades du coronavirus. La moyenne d’âge des 23 personnes prises en charge par le CH Louis Constant Fleming est de 70 ans. Un jeune de 16 à également été admis et le patient le plus âgé à 89 ans. Parmi les malades, trois personnes ont été ventilés précise la directrice. 100% des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées déplore Marie-Antoinette Lampis. A noter qu’en raison de la situation sanitaire en Guadeloupe, les évacuations sanitaires pour les cas les plus critiques ne sont plus possibles où se font « au compte goutte…il faut attendre que des lits se libèrent » parfois « que des gens meurent » a-t-elle expliqué. Trois infirmières disposant de compétences en réanimation sont arrivées la semaine dernière sur le territoire et d’autres renforts sont espérés.

Extrait du rapport

Instauration du passe sanitaire dans les établissements de santé

Le Préfet a décidé de l’instauration du passe sanitaire dans les hôpitaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et la maison de retrait Bethany Home afin d’éviter tout risque de contamination. Les personnes qui souhaitent se rendre dans ces structures devront présenter l’un des documents suivants :

• leur statut vaccinal complet,

• ou le résultat d’un test négatif (antigénique de moins de 48h ou PCR de moins de 72h)

• ou un certificat de rétablissement du covid-19 d’au moins 15 jours et de maximum 6 mois.

Les documents mentionnés ci-dessus doivent être présentés, sauf dans les situations d’urgence et sauf pour l’accès à la vaccination. Le Préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin appelle également l’ensemble des professionnels de santé de l’île à se rapprocher de l’hôpital pour participer à l’effort collectif.