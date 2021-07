Covid-19 : La Martinique confinée pour trois semaines !

Alors que situation sanitaire s’est fortement dégradée en Martinique, les autorités ont décidé de prendre de nouvelles mesures. « Un confinement sera mis en place » à compter de vendredi 30 juillet 19 heures et pour trois semaines, « avec une clause de revoyure mi-août », a annoncé le préfet, Stanislas Cazelles.

Le couvre-feu en vigueur à 21 heures est ramené à 19 heures à partir de ce vendredi 29 et durera jusqu’à 5 heures. C’est également le retour des motifs impérieux : « tout déplacement au-delà d’une limite de 10 km autour du domicile sera soumis à une attestation », a précisé le préfet.

Restaurants et salles de sport fermés

Le confinement qui sera mis en place dès ce week-end aura pour objectif « de casser la courbe, faire baisser le nombre de contamination et protéger le territoire en vue de la rentrée scolaire », a expliqué Stanislas Cazelles.

Le nombre de cas positifs continue en effet d’augmenter au fil des jours, passant de 2257 cas la semaine passée à 3537 cas cette semaine. Le taux de positivité s’élève à 16,4 % et le taux d’incidence a, lui, atteint 995 pour 100.000 habitants.

A la différence des précédents confinements, tous les commerces -non essentiels et essentiels-, « où le masque est porté », pourront rester ouverts. La plupart des activités culturelles pourront aussi se prolonger « dans la mesure où elles se font avec un masque ». Les lieux de culte restent ouverts. Les commerces où le port du masque n’est pas possible, comme les restaurants ou les salles de sport, devront en revanche fermer.

Retour de la baignade « dynamique »

L’accès aux plages est autorisé pour une baignade « dynamique et sportive ». Les regroupements de bateaux seront eux interdits. Le préfet a par ailleurs appelé les habitants à respecter à nouveau « la règle des six » personnes dans la sphère privée. Pour lutter « contre les activités festives à domicile », les prestations à domicile, comme les traiteurs, les musiciens, etc., seront interdites, a-t-il ajouté.