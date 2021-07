Covid-19 : Forte augmentation du nombre de nouveaux cas à Saint-Barth

Pour la semaine du 12 au 18 juillet, l’Agence Régionale de Santé dénombrait 5 cas de Covid- 19 sur Saint-Barthélemy, soit un taux de positivité à 0,6 %. Quelques jours plus tard, au 23 juillet, la situation s’est fortement dégradée : 102 tests positifs au Covid-19 ont été recensés sur le territoire.

Le taux de positivité (non consolidé) s’établit ainsi à 7,7%, avec 1 324 tests réalisés depuis le début de semaine.

Deux nouveaux clusters ont été déclarés depuis le début de la semaine ; on les retrouve en milieux festifs, et professionnels. L’accélération de la circulation et de la transmission va peser, à court terme, sur notre système de santé. Il faut donc freiner, autant que possible, la progression du virus et casser les chaînes de contamination, en renforçant notre vigilance collective, particulièrement en observant scrupuleusement les gestes-barrière. Plus largement, il convient de se faire dépister dès les moindres signes. Le centre de dépistage porté par la Croix-Rouge Française, positionné à Saint-Jean, est ouvert du lundi au samedi (inclus). Les pharmacies du territoire proposent également des tests antigéniques.

Enfin, la vaccination reste notre meilleure arme contre l’épidémie ; rapprochez-vous du Centre Médico-social, du Centre Hospitalier ou encore des pharmacies et de votre médecin pour accéder aux vaccins. Le virus ne prend pas de vacances, restez vigilants !