Covid-19 : Face à la recrudescence de l’épidémie en Guadeloupe, le Préfet instaure un couvre-feu à compter du dimanche 7 mars

A la lumière de l’augmentation soutenue de l’épidémie en Guadeloupe avec 308 nouveaux cas actifs enregistrés du 22 au 28 février dernier, le préfet, Alexandre Rochatte a décidé, en lien avec les membres du comité des élus, de maintenir les mesures actuelles et d’en développer de nouvelles plus restrictives, dont un couvre-feu qui s’installera à compter du dimanche 7 mars 2021, de 22h à 6 heures.

Des mesures complémentaires ont également été annoncées, en raison de la présence de variants sur le sol guadeloupéen. Au 28 février dernier, le taux de positivité est à 8,80 % et le taux d‘incidence atteint 81,72 %, très au-dessus du seuil d’alerte, avec un nombre de cas de variants anglais détectés de l’ordre de 20 % des cas.

C’est ainsi que les salles de sport, de remise en forme et de fitness seront fermées à compter du lundi 8 mars, à l’exception des activités pour les compétitions et la pratique de haut niveau (sportifs inscrits sur la liste « haut niveau »), scolaire, périscolaire, extrascolaire et universitaire et les personnes munies d’une prescription médicale.

Toute activité sportive dans les lieux où elle est autorisée se tiendra à huis clos, donc sans aucun public, à l’exception des personnels encadrants.

Enfin, les salles de jeux et salles d’exposition seront fermées à compter de la même date.

« Si cela est nécessaire, notamment si le seuil de positivité et le taux d’incidence devaient attendre de nouveaux seuils qui indiqueraient que l’épidémie n’est pas maîtrisée, de nouvelles mesures pourront être décidées et les horaires du couvre-feu élargis », a précisé le Préfet. _AF