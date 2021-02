Covid-19 : 77 nouveaux cas actifs dont 18 résidents et 5 cas de variant anglais recensés en partie française

Une légère augmentation est constatée cette semaine, ce qui confirme que le virus continue de circuler activement sur le territoire.

Pour la semaine du 8 au 14 février, on dénombre 77 nouveaux cas sur le territoire de Saint-Martin contre 75 la semaine précédente, dont 18 résidents permanents saint-martinois contre 31 la semaine d’avant. En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 1 497 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés en partie française.

1 245 tests supplémentaires ont été réalisés (PCR et antigéniques faits par les professionnels de santé du territoire), pour un total de 20 290 tests enregistrés.

Le taux d’incidence hebdomadaire est toujours supérieur au seuil d’alerte avec un taux légèrement supérieur à la semaine précédente s’établissant à 215/100 000 habitants contre 210/100 000 habitants la semaine précédente.

Le taux de positivité hebdomadaire est en légère augmentation par rapport à la semaine dernière, il est désormais de 6,2% (vs 5%).

L’augmentation des indicateurs doit nous amener à maintenir un haut niveau de vigilance, sachant que cette semaine les classes d’âge chez qui le taux est le plus élevé sont les 45-64 ans avec un taux de 373/100 000 habitants.

5 cas de variant 20I/501Y.V1 (variant anglais) du SARS-CoV2 ont été confirmés à ce jour à Saint-Martin. La situation est en « dents de scie » et reste préoccupante : l’émergence de nouveaux variants plus contagieux, la persistance des rotations aériennes inter îles et en provenance de l’étranger, etc. sont autant de facteurs de risque d’une augmentation durable et inquiétante des nouvelles contaminations. Pour rappel, les voyageurs quel que soit leur provenance, doivent désormais justifier d’un motif impérieux et être munis d’un test PCR négatif de moins de 72h en arrivant sur le territoire. Ils doivent respecter un isolement de 7 jours au terme duquel ils devront refaire un test PCR.

Au 15 février, 4 patients confirmés Covid sont hospitalisés dans le service de médecine de l’établissement à Marigot.

Le drive installé à l’hôpital Louis-Constant Fleming a été délocalisé à proximité immédiate du Mc Do à Marigot pour permettre de désengorger l’hôpital dont le centre de vaccination prend de plus en plus d’ampleur. Ce déménagement n’a pas impacté le mode de fonctionnement de cette offre de dépistage qui reste ouverte du lundi au vendredi, de 7h à 11h.

Le drive porté par la croix rouge, accessible à Hope Estate, est réservé aux voyageurs et aux touristes hébergés côté français. Il propose des tests PCR le matin, de 8h à 11h puis des tests antigéniques à partir de 11h30 jusqu’à 14H00 et le samedi de 8h à 12h pour les tests PCR et antigéniques.