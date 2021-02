Covid-19 : 51 nouveaux cas actifs enregistrés la semaine dernière en partie française

Les autorités sanitaires ont identifié la semaine dernière 51 nouveaux cas de Covid-19 à Saint-Martin contre 78 la semaine d’avant. Cela porte à 131 le nombre de cas actifs identifiés actuellement et à 1544 le nombre de cas cumulés de coronavirus depuis le début de l’épidémie.

Au 22 février dernier, 4 patients sont pris en charge dans le service de médecine du centre hospitalier Louis-Constant Fleming.

1 088 tests supplémentaires ont été réalisés (PCR et antigéniques faits par les professionnels de santé du territoire), pour un total de 21 398 tests enregistrés.

Le drive installé derrière le Mac Do, reste ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 11h. Celui de la Croix rouge, accessible à Hope Estate, est réservé aux voyageurs et aux touristes hébergés côté français. Il propose des tests PCR le matin, de 8h à 11h puis des tests antigéniques à partir de 11h30 jusqu’à 14H00 et le samedi de 8h à 12h pour les tests PCR et antigéniques.

Les indicateurs épidémiologiques montrent une situation stable cette semaine par rapport à la semaine dernière, mais confirment néanmoins que le virus continue de circuler activement sur le territoire.

Le taux d’incidence hebdomadaire est toujours supérieur au seuil d’alerte malgré une légère diminution par rapport à la semaine précédente s’établissant à 143/100 000 habitants contre 218/100 000 habitants la semaine d’avant.

Le taux de positivité hebdomadaire, de 4,7 % est en diminution par rapport à la semaine dernière, (vs 6%) et passe sous le seuil de vigilance.

12 cas de variant anglais recensés…

Toute personne porteuse d’une variante de la COVID-19, doit respecter un isolement strict de 10 jours, la levée de l’isolement est désormais conditionnée, pour les cas confirmés, à l’obtention d’un résultat de test négatif. Si le test est positif, l’isolement est prolongé de 7 jours après ce résultat.

A Saint-Barthélemy, le nombre de cas actifs est de 100, de nouveaux cas de 55 et de cas de variant type anglais de 6.