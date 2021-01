Covid-19 : 41 nouveaux cas dont 21 résidents recensés la semaine dernière à Saint-Martin

Le taux d’incidence dans les Iles du Nord est en augmentation depuis la semaine précédente. Le dernier bulletin sanitaire publié en effet par l’Agence Régionale de Santé pour la semaine du lundi 4 au dimanche 10 janvier fait état de 41 nouvelles personnes testées positives à la Covid-19 à Saint-Martin, dont 21 résidents (soit le double de la semaine précédente).

En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 1076 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés sur le territoire.

Au 11 janvier, 5 patients confirmés Covid sont hospitalisés dans le service de médecine de l’établissement.

662 tests supplémentaires ont été réalisés (PCR et antigéniques faits par les professionnels de santé du territoire), pour un total de 13 072 tests enregistrés.

Il est à préciser que le drive antigénique porté par la Croix Rouge (Hope Estate) a, quant à lui, réalisé 720 tests antigéniques sur la semaine 01 (pour 5 positifs), qui sont comptabilisés par ailleurs.

Le taux d’incidence hebdomadaire est supérieur au seuil d’alerte et en augmentation avec un taux de 115/100 000 habitants en semaine 01 (contre 62/100 000 habitants en semaine 53).

Le taux de positivité hebdomadaire est en augmentation et supérieur au seuil de vigilance, il est désormais de 6,19% (contre 3,7% en semaine 53).

Tous ces indicateurs confirment une circulation active sur le territoire. Il faut donc maintenir un haut niveau de vigilance, sachant que cette semaine la classe d’âge la plus touchée reste celle des 45-64 ans avec un taux d’incidence en augmentation avec un taux d’incidence de 149/100 000 habitants.

L’augmentation du nombre de nouveaux cas appelle à une vigilance renforcée puisque la saison touristique est pleinement lancée. L’ouverture du territoire aux touristes étrangers, notamment en provenance du Royaume-Uni où un nouveau variant plus contagieux circule, l’augmentation du nombre de rotations aériennes sont autant de facteurs de risque, pouvant entraîner prochainement une augmentation massive du nombre de cas. Il faut renforcer la détection précoce des cas positifs, le contact-tracing, le respect des gestes barrières et l’isolement quand cela est nécessaire pour éviter l’installation de chaînes de transmission et le développement de foyers de contamination.

En semaine 01, il est à noter qu’un nouveau cluster a été identifié sur le territoire, en cours d’investigation et de criticité modérée.

L’activité du drive se poursuit à l’hôpital de Saint-Martin permettant de proposer une offre de dépistage PCR qui doit rester le test de référence. Le drive antigénique, accessible à Hope Estate, est réservé aux voyageurs en partance pour la Guadeloupe ou la Martinique et pour les touristes hébergés côté français (hébergeurs conventionnés). Ce drive est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h et le samedi de 9h à 12h. _AF