Covid-19 : 34 nouveaux cas positifs enregistrés en partie française

Le dernier bulletin sanitaire datant du 9 au 15 novembre fait état de 34 nouveaux cas positifs à la Covid-19 recensés à Saint-Martin. Ce qui porte à 78 le nombre total de cas actifs sur le territoire. En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 690 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés par test PCR depuis le début de l’épidémie.

L’hôpital Louis-Constant Fleming est toujours très mobilisé pour la gestion de la crise. Au 16 novembre, 7 patients confirmés Covid sont hospitalisés dans le service de médecine de l’établissement (avec un pic à 10 hospitalisations le 10 Novembre). Par contre, aucune évacuation sanitaire de patients COVID n’a été réalisée vers la Guadeloupe du 9 au 15 novembre.

Sinon, 247 tests supplémentaires ont été réalisés en laboratoire et à l’hôpital, avec un nombre total de 7149 tests enregistrés.

L’activité du drive se poursuit à l’hôpital LC Fleming permettant de proposer une offre de dépistage PCR qui doit rester le test de référence. Le drive antigénique (accessible sur Friar’s bay) est désormais pleinement opérationnel (pour rappel : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h et le samedi de 9h à 12h).

Ce dernier a réalisé 146 tests la semaine dernière, pour 0 cas positif décelé (NB : ces chiffres ne sont pas cumulés avec les chiffres précédents en lien avec les PCR, les tests antigéniques faisant l’objet d’un suivi particulier).

Une circulation du virus toujours très active

Le taux d’incidence hebdomadaire reste supérieur au seuil d’alerte avec un taux de 95,12/100 000 habitants.

Le taux de positivité sur la semaine écoulée diminue par rapport à la semaine précédente mais reste bien supérieur au seuil d’alerte : 13,80 % en S45 (vs 17,80 % la semaine d’avant). Ainsi ces deux indicateurs confirment une circulation très active sur le territoire. Il faut absolument redoubler de vigilance, d’autant que le taux d’incidence a particulièrement augmenté chez les 10-20 ans et les 20-30 ans (respectivement, passage de 50,19 à 83,66 et 49,81 à 199,23) et que ce sont les 80-90 ans qui enregistrent le taux d’incidence le plus élevé : 336,96/100 000 habitants. _AF