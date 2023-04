COURSE / Trail du Crédit Mutuel : un grand bravo à tous les participants et aux organisateurs !

La première édition du « Trail du Crédit Mutuel » organisé par le club sportif « Dream Of Trail » s’est tenue le dimanche 16 avril dernier dans la bonne humeur !

Les départs des trois courses proposées ont été donnés du bout de la jetée de la Marina du Fort Louis à Marigot, et les arrivées ont eu lieu sur le parking de Galisbay.

Au total, ce sont 143 inscrits originaires de la partie française, hollandaise, mais aussi de Saba, Guadeloupe, France, ainsi que des représentants du Brésil et des Etats Unis qui se sont élancés pour cette discipline de course à pied « nature », sur surfaces variées.

Tous les participants ont fini en beauté avec l’ascension du Fort Louis, incluant le passage autour du drapeau au sommet s’il-vous-plaît !

L’Urban Trail Découverte de 7 km a emmené 85 marcheurs et coureurs (dont 54 femmes) sur le Sentier des Douaniers. Un parcours relativement court accessible à tout niveau avec un peu d’entraînement, mais assez intense, notamment avec une côte bitumée verticale surprenante !

Les parcours plus longs – 17 km et 25 km (respectivement 36 et 22 participants) – ont conduit les coureurs et traileurs plus confirmés à Bellevue afin d’admirer l’île d’encore plus haut, en offrant de beaux passages à travers les chemins de sous-bois et dans les côtes et ravines escarpées.

L’événement a été rendu possible grâce à tous les bénévoles qui ont orienté, sécurisé, hydraté et encouragé les participants, et grâce au soutien du Crédit Mutuel, de Tri Sport, de Gym Fit, de Quiksilver, de Caribbean Runner et d’Instant Floral.

Merci également aux kinésithérapeutes à l’arrivée, à Isabelle, aux photographes amateurs et professionnels, aux propriétaires des terrains…

Les résultats :

7km

Hommes :

1er : Robinson Omarco en 35min06sec

2nd : Armongon Andy en 36min47sec

3ème : Dias Xavier en 37min10sec

Femmes :

1ère : Lancien Murielle en 40min18sec

2nd : Overath Charlotte en 41min06sec

3ème : Maniez Nathalie en 42min30sec

17km

Hommes :

1er : Mozart Raydon en 1h52min42sec

2nd : Judic Kevin en 2h06min29sec

3ème : Chabeuf Julien en 2h08min50sec

Femmes :

1ère : Million Aurélie en 02h47min55sec

2nd : De Oliveira Cindy en 02h48min02sec

3ème : Losada Sabrina en 02h55min

25km

Hommes :

1er : Pigeon Grégory en 2h42min11sec

2ème : Pertusot Gabriel en 2h44min32sec

3ème : Kalakech Daniel en 2h55min52sec

Femmes :

1ère : Roehrig Anne en 3h40min33sec

2nd : Distin Frédérique en 4h55min34sec

3ème : Nyssen Natalie en 4h58min17sec

Tous les résultats sont disponibles en ligne sur le site de Tri Sport

http://www.sport-timing-caraibes.com/web/resultats.htm

61 vues totales, 61 vues aujourd'hui