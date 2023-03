COURSE : Succès total pour la 2ème édition de la « Saint-Martinoise Girls » ! 

Ce mercredi 8 mars s’est tenue la 2ème édition de « La Saint-Martinoise Girls » organisée par l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin.

Cette 2ème édition, ouverte aux scolaires du CM1 à la 5ème de l’île, a réuni 132 filles, bien décidées à en découdre sur le parcours de 2km prévu entre le parking de Galisbay et la jetée du Front de Mer.

La matinée a commencé par un échauffement collectif, puis place à la course. C’est sous un soleil de plomb que ces demoiselles se sont élancées, et leurs efforts ont été récompensés car toutes ont reçu une médaille, un diplôme attestant de leur participation à la course.

La matinée s’est achevée par une tombola mettant en jeu plusieurs lots offerts par Dauphin Telecom, la boutique Art and Design, Lipstick et Canal+. Côté compétition, carton plein pour le Collège Mont des Accords qui remporte les 3 premières places des podiums 6e et 5e. L’Avenir Sportif Club de Saint-Martin tient aussi à remercier les autres sponsors qui ont contribué au succès de cette manifestation : le Crédit Mutuel, Super U, Delta Petroleum, Eyes2Eyes, Le Pélican et Rapido Print.

Les résultats :

CM1 : 1ère : Kathia BOUTIN CORREA (Ecole Omer Arrondell), 2ème : Amilia CHITTICK (Ecole Marie-Amélie Lédet), 3ème : Bianca CABRERA (Ecole Marie-Amélie Lédet)

CM2 : 1ère : Kaisha HENRY (Ecole Clair St Maximin), 2ème : D’quanda CHANCE CARTI (Ecole Aline Hanson), 3ème : Yasmine ALHABLEH (Ecole Clair St Maximin)

6ème : 1ère : Akeelah HUNKINS (Collège Mont des Accords), 2ème : Naila BOUCAUD (Collège Mont des Accords), 3ème : Ashle DE LA CRUZ GARCIA (Collège Mont des Accords)

5ème : 1ère : Paula VASQUEZ (Collège Mont des Accords), 2ème : Océane CHILOU (Collège Mont des Accords), 3ème : Miah MINVILLE (Collège Mont des Accords)

