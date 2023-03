COURSE : Rendez-vous le 11 mars prochain pour « La Saint-Martinoise », course et marche 100% féminine !

Le samedi 11 mars prochain, l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin organise la 11ème édition de « La Saint-Martinoise », course et marche 100% féminine. Une occasion de courir, marcher, bouger, se faire plaisir, tout en s’amusant en relevant un défi : parcourir 5km à son rythme, et terminer l’épreuve en disant « I did it ! »!

La manifestation commencera dès 15h30 avec un échauffement collectif, et le départ sera donné à 16h. A 17h : Socca Fit/Zumba avec Learie dont la prestation de l’année dernière avait été très appréciée ! A 17h30 une tombola mettra en jeu de nombreux cadeaux, dont des billets d’avion offerts par Air Caraïbes.

La participation est de 10€/10$. Les inscriptions sont en ligne sur le site http://sport-timing-caraibes.com jusqu’au jeudi 9 mars 2023 à 16h.

La récupération des dossards et des tee-shirts aura lieu le vendredi 10 mars de 13h à 18h à Sporfit, et le samedi 11 mars de 8h à 12h à la Halle des Sports du stade Jean-Louis Vanterpool.

Dans un souci d’organisation, nous vous demanderons de ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire.

Le parcours : Départ Front de mer (côté marché) – Rond point du cimetière – Rond point de l’Office du Tourisme – Marigot – Low Town – Rond point de Bellevue – Saint-James – Rond point d’Agrément – Galisbay – Gare maritime – Front de mer.

Les scolaires invités à participer à la Saint-Martinoise Girls

Dans un souci d’encourager la pratique sportive au féminin dès le plus jeune âge, l’ASCSM propose pour la 2ème année consécutive aux jeunes filles de CM1, CM2, 6e et 5e des établissements scolaires La Saint-Martinoise Girls ! Le rendez-vous est fixé le mercredi 8 mars à 9 heures !

Les inscriptions sont gérées directement par les écoles. Le parcours de 2km s’étendra du parking de Galisbay à la jetée, aller-retour.

Tout comme leurs aînées, les jeunes saint-martinoises prendront aussi du plaisir après la course avec de la zumba et une tombola.

Let’s have fun with ASCSM! _AF

1,533 vues totales, 27 vues aujourd'hui