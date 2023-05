Course / Natation : Retour sur la 3ème édition du SXM Swimrun 2023

Dimanche 30 avril dernier, vingt-neuf duos ont participé à la troisième édition du SXM Swimrun 2023 parcourant 12km de course à pied et 2km de natation dans une bonne humeur qui ravit l’association Tous à l’Ô, organisatrice de l’évènement représentée par Boris Villemin.

Avec un départ fixé à 6 heures du matin à Galisbay, les 29 binômes se sont lancés vers le littoral en direction de Friar’s Bay pour la première épreuve de natation qui les a menés jusqu’à Happy Bay. Remontant jusqu’à Grand-Case en passant par Anse Marcel en alternant les deux disciplines, la ligne d’arrivée installée sur la plage du Coco Beach à la Baie Orientale a été franchie par chaque équipe heureuse d’avoir accompli ce bel effort sportif.

La grande gagnante du SXM Swimrun 2023 n’est autre que l’équipe SBH Tri composée de Stéphane Lenoir et Fabien Husson avec un classement au temps d’1 heure 45 minutes et 42 secondes. Le duo remporte également la victoire du challenge des îles du Nord en ayant aussi participé à l’épreuve de Saint-Barthélemy, qui accueillait 15 équipes le weekend-précédent, marquant un temps total cumulé de 3:42:31. En seconde position du SXM Swimrun 2023 qui termine la course après 1:47:24, l’équipe Pina Colada avec Clémence Briche et Pierre Chassaigne, belle équipe mixte qui a su faire la différence. Sur la troisième marche du podium, le duo SXM Tri 1 constituée de Maxime et Kruszewska et Greg Pigeon avec un chrono de 1:51:24. En clôture de cet évènement convivial et sportif qui a tenu toutes ses promesses, l’association Tous à l’Ô remercie chaleureusement les bénévoles et les sponsors sans qui cle SXM Swimrun 2023 n’aurait pas été possible : l’Usine store et One Love Family pour leur soutien indéfectible depuis la création de l’association, Coco Beach pour son accueil et son petit déjeuner qui a revigoré les participants, Rancho Del Sol pour le pot du briefing et le menu healthy, Esmeralda Resort qui proposait des tarifs préférentiels aux sportifs venus d’ailleurs. Sans oublier les partenaires qui ont permis d’offrir des lots inoubliables : Grand vins de France, Lavazza, Voyager, le radeau bleu, Bikini Watersport, B52, Carribean Paddling, Wind adventures, Bubble Shop, l’Astrolabe, le Java, le plongeoir, le Yellow beach, le temps des cerises, Dauphin Telecom, Discover CrossFit, Girocoptere. Encore bravo à tous pour cette magnifique édition du SXM Swimrun 2023 ! _Vx

Résultats :

Les 5 premiers du classement SXM Swimrun 2023 :

1- SBH Tri 1:45:41

2- Pina Colada 1:47:24

3- SXM Tri 1 1:51:24

4- Retro Rally Group 1:53:02

5- SXM Tri 2 1:53:09

Les 5 premiers du classement Challenge des Îles du Nord

(les équipes qui ont donc participé aux deux épreuves à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin) :

1- SBH Tri 3:42:31

2- Pina Colada 3:50:51

3- SXM TRi 1 3:58:20

4- Retro Rally Group 4:09:57

5- Sxreme Green Lantern 4:12:29

Retrouvez les résultats complets sur la page Facebook de l’évènement SXM Swimrun 2023 ou de Tous à l’Ô.

