Course (Foulées de la Rentrée) : Les adeptes de la course à pied fidèles au rendez-vous pour la 20ème édition !

Près d’une centaine de coureurs ont pris le départ dimanche dernier de la 20ème édition des Foulées de la Rentrée organisée par l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin.

Ce ne sont pas deux mais trois courses qui étaient proposées cette année aux participants, à savoir les traditionnels 5 et 10 km et le 2 km, la nouveauté de cette 20ème édition. L’occasion pour les jeunes coureurs en herbe de se tester sur une courte distance.

Au chapitre des résultats, notons la belle performance de Jeannot Gouin sur le 10 km qui s’impose en 39’44’’ devant Grégory Pigeon 39’ 48’’, Mozard Raydon montant sur la troisième marche du podium avec un temps de 41’ 37’’.

Chez les dames, Hélène Depoorter s’adjuge la première place en 41’53’’ devant Agnès Puigcerver 47’00’’ et Charlotte Overath 48’05’’.

Du côté du 5 km, le sociétaire de l’ASCSM, Omarco Robinson s’est imposé avec brio en bouclant l’épreuve en 18’03’’ devant Andy Guibreteau 18’37’’ et Mathis Natchimie 20’21’’.

L’Avenir Sportif Club de Saint-Martin a réalisé la passe de deux dans la catégorie 5 km puisque Félicia Paines a dominé la course en 23’32’’ devant Nathalie Maniez (IGR) 23’36’’ et Florence Gonon 27’19’’.

Enfin, sur la nouvelle distance du 2 km, Micah Cowan a inscrit son nom au palmarès en franchissant la ligne d’arrivée en 09’10’’ suivi de Carlos Brison 09’25’’ et de Sheriff Macclin 09’29’’.

Chez les filles, Anae Dorange (ASCSM) a avalé les 2 km en 09’31’’, Chardea Richardson 09’47’’ et Hanae Racon 10’41’’ se classant respectivement 2ème et 3ème du classement.

Les organisateurs tiennent à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette 20ème édition.

A l’année

prochaine ! _AF