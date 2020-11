Course de relais (Sint Maarten’s Day Relay Race) : Mauvais temps ou pas, les amoureux de la course à pied toujours fidèles au rendez-vous !

Un temps à ne pas mettre le nez dehors ! Malgré des conditions météorologiques exécrables, 45 équipes plus motivées les unes que les autres ont pris part à la 33ème édition de la course de relais autour de l’île organisée dans le cadre des festivités du Sint Maarten’s Day.

Une organisation parfaite (merci à Trisport !), des sportifs confirmés ou non toujours présents pour les grands rendez-vous, la traditionnelle course de relais du 11 novembre a connu une fois encore (ce n’est plus une surprise) un franc et net succès populaire.

S’il convient de féliciter l’ensemble des coureurs pour leur engagement, un petit clin d’œil quand même à la team Sx-treme Funny de Saint-Martin, vainqueur de l’épreuve reine en 2 heures, 18 minutes et 18 secondes (c’est précis !), Intergeneration Runners et SXM Tri Academie montant respectivement sur la 2ème et 3ème marche du podium.

Dans la catégorie jeune, coup de chapeau à Dynamics Sporting Club pour sa belle victoire devant MPC ICE Pack et Lab Sports Academy.

Toujours au tableau des récompenses, Céline Verdonck, sociétaire de Saint-Martin Extreme Runners s’est vue décerner le « Special Feet Award » pour son engagement au quotidien dans le milieu associatif. Chapeau bas !

Enfin, la Team Aftermatch a remporté le prix du meilleur déguisement. Voilà une bande de joyeux lurons qui ont su mettre l’ambiance ! _AF

Le classement :

Catégorie Adulte :

1er) Sx-treme Funny Team en 2h18’18’’

2ème) Intergénération Runners 1 en 2h19’32’’

3ème) SXM Tri Academie en 2h21’29’’

4ème) Avenir Sportif Club de Saint-Martin en 2h29’14’’

5ème) Dutch Marines en 2h29’23’’

Catégorie Jeune :

1er) Dynamics Sporting Club en 2h54’48’’

2ème) MPC ICE Pack en 3h00’57’’

3ème) Lab Sports Academy en 3h01’23’’

Catégorie Pre-Junior :

1er) Avenir Sportif Club de Saint-Martin en 3h02’37’’