Courrier des lecteurs : Echanges tendus entre une cliente souffrant d’un cancer et une hôtesse d’Air Caraïbes

« Souffrante d’un cancer, je me suis présentée ce matin (ndlr hier matin) avec mes deux bons de Sécurité Sociale en vue de réserver mon voyage aller-retour pour faire ma chimiothérapie. C’est alors que Mme G. Hôtesse chez Air Caraïbes à Grand-Case m’a directement agressé verbalement.

Elle est devenue toute rouge, n’a pas voulu écouter quoi que ce soit et a haussé le ton vis à vis de moi.

Cette personne a refusé de me servir et m’a demandé de revenir à 13 heures pour réserver mon billet avec sa collègue…

L’état de fatigue de mon cancer m’a fait craquer, j’ai décidé de porter plainte à la gendarmerie car on ne reçoit pas les clients de cette manière surtout quand on les sait fragile.

C’est la première fois qu’une hôtesse me parle de cette façon. C’est inadmissible !

Ecœurée, j’ai pris la décision d’arrêter la chimiothérapie et tout autre traitement pour survivre.

Une compagnie aérienne se doit d’accueillir ses clients avec sourire, patience et non agressivité, méchanceté et haine. Si cette personne est fatiguée de recevoir la clientèle, qu’elle demande sa mutation pour travailler dans les bureaux. M.S.