COUP DE PROJECTEUR : David Rioual, l’espoir montant de la boxe en déplacement à la Dominique !

Promis à un bel avenir dans le noble art, David Rioual, licencié à la International Boxing Association (IBA) dans le club de Sint Maarten National Boxing Federation (SMNBF) est engagé cette semaine dans un tournoi organisé à la Dominique, réunissant les meilleurs boxeurs amateurs de la Caraïbe. Avec la ferme intention de confirmer ses bonnes dispositions actuelles.

Depuis plus d’un mois, David Rioual prépare minutieusement avec son staff cette échéance importante pour la suite de sa jeune carrière prometteuse. « Avec mon coach-préparateur M. Coffie, alias Cuchy, nous avons mis tous les atouts de notre côté pour réussir une belle performance en Dominique. Nous avons beaucoup travaillé l’aspect tactique, la puissance et l’endurance. Désormais, je suis prêt à monter sur le ring et montrer toutes mes qualités pugilistiques », souligne David Rioual, natif de Saint-Martin et âgé de 15 ans. Engagé dans les super-légers (63kg), David est motivé plus que jamais à poursuivre son ascension dans sa catégorie. Victorieux lors de son premier combat à Nantes, il ambitionne désormais d’enchaîner les victoires pour lui ouvrir de nouvelles perspectives dans sa jeune carrière. Notre jeune espoir de la boxe locale tient à remercier le président du Sint Maarten National Boxing Federation, M. Shawn, son coach, Cuchy, Claudy et toutes les autres personnes du club qui lui apportent leur soutien. Sans oublier son supporter numéro 1 : son papa ! _AF

1,103 vues totales, 1,103 vues aujourd'hui