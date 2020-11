Coronavirus : Le niveau de circulation virale augmente aussi sur Saint-Martin, attention !

Le dernier bulletin sanitaire datant du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre fait état de 38 nouvelles personnes testées positives à Saint-Martin, portant le nombre total de cas actifs à 70.

3 décès à déplorer

3 résidents de Saint-Martin sont morts en semaine 44, portant à 11 le nombre total de personnes décédées sur le territoire (+ un résident de Sint Maarten, soit un total de 12).

Le CH Louis-Constant Fleming est très mobilisé pour la gestion de la crise. Au 3 novembre, 4 patients confirmés Covid sont hospitalisés dans le service de médecine de l’établissement.

Nombre de tests

301 tests supplémentaires ont été réalisés en laboratoire et à l’hôpital, avec un nombre total de 6373 tests enregistrés. Le drive est opérationnel à l’hôpital Louis Constant Fleming de Saint-Martin, (de 8 h à 11 h) avec une capacité de 50 prélèvements/jour. Un nouveau drive se met en place pour proposer des tests antigéniques à destination des personnes en partance pour la Guadeloupe.

Circulation du virus

Le niveau de circulation virale augmente sur Saint-Martin. Cette situation est préoccupante à l’aube de la saison touristique. Il faut renforcer la détection précoce des cas positifs, faire le contact tracing, faire respecter l’isolement quand cela est nécessaire pour éviter l’installation de chaines de transmission et le développement de foyers de contamination. La transmission du virus se fait très souvent dans la sphère privée (évènements familiaux) ou la sphère professionnelle (sur votre lieu de travail). Les personnes fragiles, souvent porteuses de maladies chroniques, doivent se protéger impérativement grâce aux gestes barrières mais aussi en refusant les contacts physiques (embrassades, accolades…). En cas de symptômes, ces personnes sont invitées à contacter leur médecin traitant dès les premiers signaux.

Suivi des indicateurs

L’ARS suit avec vigilance les indicateurs mis en place pour la surveillance du déconfinement :

-Le taux d’incidence qui mesure le nombre de personnes positives à la Covid-19 sur 100 000 habitants sur une période d’une semaine.

Deux seuils sont fixés, un seuil de vigilance à 10/100 000 habitants et un seuil d’alerte à 50/100 000 habitants. Un taux d’incidence élevé traduit le développement de clusters ou une circulation virale active. -Le taux de positivité qui mesure le nombre de personnes positives à la Covid-19 / le nombre de tests réalisés sur une semaine. Deux seuils sont fixés, un seuil de vigilance à 5 % et un seuil d’alerte à 10 %.

À Saint-Martin,

• le taux d’incidence hebdomadaire reste supérieur au seuil d’alerte et apparait en augmentation avec un taux de 106,31/100 000 habitants (vs 81,13 en S43). Il est à noter que ce sont les 45-64 ans qui enregistrent le taux d’incidence le plus élevé : 213,20/100 000 habitants.

• Le taux de positivité sur la semaine écoulée se stabilise par rapport à la semaine précédente : 12,62 % en S44 (vs 12,78 % en S43). Ainsi ces deux indicateurs appellent à une forte vigilance de chacun pour continuer à contenir les contaminations, sachant que le taux d’incidence de toutes les tranches d’âge a nettement augmenté (excepté chez les 30- 40 ans).