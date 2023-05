COOPERATION : Une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants pour les Iles du Nord

Vendredi dernier, le colonel Jean-Pierre Rabasté, commandant en second de la Gendarmerie de Guadeloupe et des Iles du Nord, Laurent Chavanne, directeur territorial de la Police nationale de la Guadeloupe, ainsi que Philippe Richard, directeur régional des Douanes Antilles-Guyane, ont signé le protocole de mise en place d’une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS) sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants a quatre missions principales, à savoir centraliser des renseignements, exploiter et enrichir les renseignements recueillis, partager et orienter les renseignements au service le plus à même de les traiter et enfin, piloter une stratégie globale grâce à l’instance du pilotage renforcé. La lutte contre le trafic de stupéfiants reste une priorité pour la gendarmerie de Guadeloupe et des Îles du Nord.

