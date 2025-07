COOPÉRATION – OECO : Saint-Martin à la rencontre du Président du Nigéria à Ste Lucie

En marge de son déplacement au brésil, le Président du Nigéria Bola Ahmed TINUBU est en visite officielle à Sainte-Lucie, du 28 juin au 4 juillet 2025. Le Premier Ministre de Sainte-Lucie, Philipp J. PIERRE, en sa qualité de Président de l’Autorité de l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale (OECO), a invité la collectivité de Saint-Martin, 12 ème membre de l’OECO depuis mars dernier, à se joindre à une rencontre politique historique avec le président du Nigeria.

Madame Bernadette Davis, 2e vice-présidente de la Collectivité, a représenté les intérêts de Saint-Martin lors de la séance conjointe bicamérale (House of Assembly et Senate) à Sainte-lucie, accompagnée de Cyrielle Cuirassier, conseillère à l’action extérieure et commissaire à l’OECO.

Cette rencontre au sein de l’OECO s’inscrit dans une volonté politique affichée de renforcer les liens entre l’Afrique et le bassin Caribéen. Le Nigéria se positionne, en effet, en tant qu’investisseur stratégique dans le bassin caribéen. Parmi les enjeux évoqués : l’éducation, les relations diplomatiques, les infrastructures et le développement économique.

En tant que membre de l’OECO, Saint-Martin a été désigné pour coordonner les efforts dans les domaines du tourisme et de l’industrie de la croisière, et collaborera étroitement avec les autorités nigérianes pour définir une feuille de route.

Le président du Nigéria a fait quelques annonces fortes telles que le déploiement de médecins spécialisés, le renforcement des relations sur la gestion de l’énergie.

Une annonce adressée aux jeunes a retenu l’attention, avec notamment la mise en place par le Nigéria de bourses d’études pour les jeunes étudiants issus des territoires membres de l’OECO, y compris les jeunes saint-martinois.

La vice-présidente Bernadette Davis a ensuite participé au Caucus, réunion politique avec les chefs de gouvernement de l’OECO et le président du Nigéria. Elle a également rencontré son homologue de Ste Lucie, le ministre des Infrastructures Stephenson King, ainsi qu’Alfred Prospere, ministre de l’agriculture.

Comme l’a souligné Bernadette Davis au nom de la Collectivité de Saint-Martin, « la transversalité et le travail collaboratif entre les îles des Caraïbes membres de l’OECO et les partenaires africains sont des leviers diplomatiques intéressants pour Saint-Martin. Ces travaux conjoints sont des vecteurs de prospérité, de création d’emploi, de santé publique et de soutien à la jeunesse, face aux enjeux de notre décennies. ».