CONTRÔLE ROUTIER : Une rentrée scolaire sous le signe de la sécurité routière 

Par voie de communiqué diffusé vendredi dernier, la gendarmerie informe la population de la reprise des contrôles routiers ce lundi 5 septembre en matinée.

Le lieutenant-colonel Maxime Wintzer-Wehekind, a pour volonté de reprendre les bonnes habitudes. Afin d’éviter aux concitoyens saint-martinois de payer une amende, le commandant de la gendarmerie de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy préfère privilégier les rappels et prévenir la population en amont. Comme chaque année, la rentrée scolaire s’accompagne d’une densification importante du trafic routier sur les routes de Saint-Martin. Un grand nombre d’actions de prévention ont été réalisées au cours de l’année scolaire précédente pour sensibiliser les usagers de la route aux comportements dangereux parmi lesquels la gendarmerie recense le non-port du casque (enfant compris), le transport sans système de retenue adapté, le téléphone tenu en main par le conducteur ou encore le non-respect des priorités, priorités qui représentent les fondamentaux du code de la route.

La gendarmerie prévient qu’à compter de cette période de reprise scolaire, elle accentuera sa présence sur les axes routiers, et ce, dès aujourd’hui. À cet égard, les infractions graves génératrices d’accidents seront réprimées. Pour que les routes soient plus sûres à Saint-Martin, la sécurité doit être l’affaire de tous. La gendarmerie compte sur vous et vous souhaite une bonne rentrée sous le signe de la sécurité. _Vx

