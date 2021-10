Contrôle routier : La gendarmerie et la police de Sint Maarten vont accentuer les contrôles des deux-roues

Suite à l’événement survenu en partie hollandaise entre des « riders » et une voiture, ayant entraîné des blessures sur un bébé, il a été convenu que la police de Sint Maarten (KPSM) et la gendarmerie allaient accentuer les contrôles des véhicules deux roues non plaqués, non assurés et non homologués, indique le lieutenant colonel Wintzer-Wehekind.

Une première opération a été conduite mercredi dernier et a entraîné l’immobilisation de 8 motos dont certaines pouvant êtres détruites au regard des infractions relevées. Par ailleurs, des opérations coordonnées, de part et d’autre de la frontière auront lieux dans les jours à venir, annoncent les autorités. «La route n’est l’exclusivité de personne et tous les citoyens doivent pouvoir s’y déplacer en sûreté et avec sérénité. C’est bien l’objectif que se fixe la gendarmerie des îles du Nord» affirme le lieutenant colonel.