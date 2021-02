Contre le masque à l’école élémentaire : près de 955 personnes ont déjà signé la pétition

Vendredi dernier, le rectorat a annoncé via un communiqué de presse que le port du masque à l’école élémentaire est rendu obligatoire à partir du lundi 22 février, jusqu’alors il ne l’était qu’au collège et au lycée. Très rapidement des parents ont contesté cette décision.

Une pétition a été mise en ligne et a récolté 955 signatures (lundi à 9h30). «Si le bénéfice du port du masque par les enfants reste à démontrer, les désavantages ou risques, eux sont clairement établis, notamment par l’OMS et de nombreux spécialistes de l’enfance (médecins, pédagogues, encadrants d’école, …)», ont écrit les auteurs de la pétition qui énumèrent plusieurs arguments pour exprimer leur opposition au décret. Ils demandent également que les présidents des COM de Saint-Martin et Saint-Barth signent la pétition.

Par ailleurs, un «collectif de mamans en colère » s’est directement adressé au préfet de Saint-Martin. «Nous refusons le port du masque pour nos enfants, votre décision est absurde et grotesque et les mots sont faibles, comment pouvez vous penser que vous pouvez décider du bien être de nos enfants ?», lui demande-t-il tout en soulignant que «depuis un an aucun masque n’a été imposé aux enfants et l’épidémie de Covid est très bien gérée a Saint-Martin, nous sommes même en récession ! » Le collectif espère une réponse rapide du préfet ; sinon les mamans du collectif «refuseront de scolariser leurs enfants ».