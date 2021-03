Construction : Suivi du chantier de la future Cité Administrative et Judiciaire de Saint-Martin

Le terrain qui accueillera la nouvelle Cité administrative et Judiciaire fait actuellement l’objet d’une série d’aménagements relatifs au lancement du chantier principal.

Suite à plusieurs prélèvements effectués dans le cadre de l’élaboration du diagnostic archéologique, première étape obligatoire, la pose d’un grillage est en cours et sera achevée par l’installation de trois panneaux d’information.

Le Préfet, Serge Gouteyron s’est rendu cette semaine sur le terrain avec le Secrétaire Général, Mikaël Doré dans le cadre du suivi du chantier conduit par l’APIJ (Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice).

La CITAJ (Cité Administrative et Judiciaire) est financée dans le cadre du Plan de Relance dans les îles du Nord pour un montant global de 38 millions d’euros et comprend : la Préfecture ; le Tribunal de Proximité ; la Police aux Frontières ; les services spécialisés ; l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) ; le service des Douanes ; l’INRAP (Institut National de Recherche Archéologiques) et la DAC (Direction des Affaires Culturelles) ; l’Éducation Nationale (Vice Rectorat) ; l’Agence Régionale de Santé, la DAAF (Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et des Forêts) ; la DEAL (Direction de l’Environnement de l’aménagement et du Logement) ; les services de la Direction de la Mer ; la DIECCTE (Directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et le Conservatoire du Littoral.

Toutes les étapes de la construction de la CITAJ seront suivies et relayées jusqu’à la finalisation d’un édifice moderne et adapté, grâce au financement du Plan national de Relance, pour une montée en puissance de la qualité des prestations fournies aux administrés.