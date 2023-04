CONSTRUCTION / Permanence du CAUE : bénéficier des conseils gratuits d’un architecte, c’est possible !

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de L’Environnement (CAUE) de la Guadeloupe sera présent à Saint-Martin afin de conseiller les administrés sur la réalisation de projets de construction.

A ce titre, une permanence (sur rendez-vous) se tiendra le vendredi 28 avril 2023 de 09h15 à 15h à la Cité administrative de la Collectivité, 6 rue Jean Jacques FAYEL à Concordia.

Pour rappel, le rôle de l’architecte conseil du CAUE est de fournir aux personnes qui désirent construire des informations. Il peut donc apporter son analyse et ses conseils durant les différentes phases de conception du projet, afin que celui-ci réponde aux règles de procédure et de fonds applicables à Saint-Martin.

De plus, l’architecte conseil peut aussi expliquer aux administrés plus précisément le rôle de chaque profession du bâtiment et indiquer le professionnel le plus pertinent en fonction du projet (entreprise, maître d’œuvre, architecte, etc.), sans pour autant conseiller une entreprise plutôt qu’une autre.

Les administrés peuvent prendre rendez-vous dès maintenant, auprès de la Direction Aménagement du territoire et Urbanisme : datu@com-saint-martin.fr

