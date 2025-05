CONSTRUCTION : Le collège 900 de la Savane, terrain d’expérimentation pour des sols innovants aux Antilles

Jeudi dernier, une visite du chantier du collège 900, menée par Valérie Desveaux, présidente de Atlantic Sol Confort, l’entreprise choisie par le cabinet d’architecture IDP Antilles pour s’occuper du revêtement des sols de l’établissement scolaire, a permis de découvrir une technologie innovante, testée pour la première fois dans les Antilles.

En déambulant dans les couloirs et les ailes des nouveaux bâtiments, ces « sols coulés » de couleur vives attirent l’attention. Au-delà de leur aspect lisse et esthétique, c’est avant tout le confort optimal qu’ils apporteront aux élèves et aux personnels enseignants qui constitue leur première qualité.

L’Hévéa Floor, également connu sous le nom de revêtement de sol en résine intérieur ou extérieur, est un revêtement de sol constitué de granulats de caoutchouc et résine. Cette mixture est coulée sur une surface préparée et nivelée, puis durcie pour former un revêtement lisse et homogène. Ce concept permet notamment un confort pour l’oreille, la salle ne se transformant pas en « caisse de résonance », comme avec un carrelage classique.

Pour égayer ce lieu de vie et de travail, différentes couleurs ont été choisies (rouge, turquoise, bleu marine) pour les « espaces-clés » comme la cantine, le CDI et les salles de classe. Un confort optimal pour tous à cette prochaine rentrée 2025. _LA