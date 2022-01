Consommation / Comparaison des prix : des enquêteurs sur le terrain du 1er février au 30 avril 2022

Dans le cadre du partenariat entre la Collectivité de Saint-Martin, le Ministère de l’Economie et des Finances et l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) relatif à l’enquête de comparaison spatiale des prix, des enquêteurs et enquêtrices spécialement recrutés par la Collectivité seront sur le terrain à des fins de collecte de prix, du 1er février au 30 avril 2022.

En effet, la collectivité de Saint-Martin a souhaité participer à l’enquête de comparaison spatiale des prix (ECSP) 2022, réalisée par l’INSEE en métropole et dans les départements d’outre-mer.

Les comparaisons spatiales de prix ont pour objectif de comparer des produits identiques d’un territoire à l’autre et des produits représentatifs de la consommation de chaque territoire. La liste des produits enquêtés a été adaptée, a minima, pour prendre en compte la spécificité de la consommation de chaque territoire et pour que les produits (décrits très précisément) puissent être trouvés sur chaque territoire.

Les commerces et l’ensemble des entreprises de Saint-Martin sont concernés par cette collecte de prix et sont susceptibles d’être contactés. Les prix de près de 500 produits et services seront collectés dans le cadre de cette enquête. Cette démarche de la Collectivité et ses partenaires s’inscrit pleinement dans la recherche d’une meilleure connaissance économique et statistique de notre territoire, notion qui nous a cruellement fait défaut jusqu’aujourd’hui.

Les 6 enquêteurs de la Collectivité seront munis d’une tablette paramétrée par les services de l’INSEE en vue d’une collecte sécurisée, fiable et rapide des informations.