Conseil territorial : Des décisions concrètes pour l’aéroport de Grand-Case et la remise en fonction de l’abattoir de Saint-Martin

Le conseil territorial de Saint-Martin a approuvé, jeudi dernier, à la majorité des voix, la signature d’un avenant à la délégation de service public relative à la gestion de l’aéroport de Grd-Case.

Il s’agit de mettre en place un programme de resurfaçage et d’entretien des chaussées (assainissement et balisage diurne et nocturne) de la piste et de reporter le projet d’allongement.

Ces travaux sont financés par le délégataire EDEIS Aéroport avec l’aide du fonds européen de Développement Régional (FEDER) à hauteur de 2 millions d’euros.

Par ailleurs, le Conseil territorial s’est prononcé favorablement pour la création d’une régie autonome pour la gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin, en attendant la création d’un Etablissement Public de type EPIC.

Cet Etablissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin (EPIC) aura pour mission la gestion de l’abattoir.

Pour l’année 2021, la collectivité versera une dotation de 70 000 euros pour le fonctionnement de cette régie autonome.

Par cette décision, le Président Gibbs et son équipe ont souhaité s’inscrire dans une stratégie partagée avec les acteurs du secteur et faire que cet outil puisse enfin fonctionner dans l’optique de développer la filière élevage sur notre territoire.

« S’il est vrai que le cyclone Irma est venu accentuer les problématiques, les problèmes persistent depuis bien plus longtemps concernant l’abattoir, et bien avant cette mandature !

Maintenant, il faut être réaliste, sortir de l’impasse et avancer concrètement ! Et surtout avoir la volonté de faire le nécessaire pour l’agriculture locale. Il faut aussi être conscient que la relance de cette filière prendra du temps et nous agissons ensemble pour y parvenir », a déclaré le Président Gibbs en séance.