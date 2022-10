conseil executif : L’adoption du Saint-Martin Unity flag comme symbole d’unité, fait débat sur la forme

Le président de la Collectivité a proposé aux membres du conseil territorial réunis en séance plénière jeudi dernier, d’adopter le drapeau de Saint-Martin dont les couleurs dominantes sont le vert, le jaune et le bleu, comme «symbole conjoint de l’affirmation de l’unité et de l’identité de Saint-Martin».

Le 23 août dernier, Louis Mussington et la Première ministre de Sint Maarten se sont rencontrés afin de réfléchir à «l’importance à donner au St Martin Unity Flag dans [leur] contexte administratif respectif ». Considérant que «les deux communautés nationales [ont toujours vécu] en paix et en harmonie durant des siècles », que «les habitants de l’île ont à maintes reprises démontré leur attachement à la question de l’unité culturelle de ce territoire », ils ont convenu d’adopter « un symbole culturel qui serait commun aux deux parties du territoire». Et d’un commun accord, ils ont suggéré que ce symbole soit le St Martin Unity Flag, dévoilé le 31 août 1990 et conçu en partie par Daniela Jeffry.

Si tous les élus étaient d’accord sur le principe d’unité et d’avoir un drapeau commun avec la partie hollandaise, la Team Gibbs et Angeline Laurence ont préféré ne pas prendre part au vote car ils auraient préféré que la population soit consultée sur le choix du drapeau. Le débat a duré 1h15 . (plus de détails sur www.soualigapost.com)

