Conseil exécutif : Attribution d’une subvention de 100.000 € au Comité des Festivités Carnavalesques de St-Martin

Le Conseil exécutif, en date 23 décembre dernier, a décidé de procéder à l’attribution d’une subvention de 100.000 euros au Comité des Festivités Carnavalesques de Saint-Martin en vue de l’organisation du prochain carnaval en 2022.

L’association Comité des Festivités Carnavalesques de Saint-Martin, est un acteur majeur du territoire de Saint-Martin en matière d’activité culturelle et artistique. Cette association s’est spécialisée, au fil des années, dans l’organisation des parades de groupes carnavalesques et de mise en exergue de la culture du territoire dans ce domaine d’activité. La COM de Saint-Martin considère l’activité de cette association comme une contribution au développement culturel et à la médiation patrimoniale, facteur d’épanouissement individuel et d’intégration sociale.

Le projet proposé par l’association dans le dossier de demande de subvention qu’elle a déposé, place l’artistique, le plaisir de danser et les pratiques collectives comme des objectifs prioritaires et prend en compte les envies et la diversité de chacun des troupes qui participent au défilé de chars et de costumes.

Dans le cadre de sa politique culturelle soutenue depuis plusieurs années maintenant, la COM de Saint-Martin a toujours placé le soutien aux activités du Comité des Festivités Carnavalesques comme une compétence majeure.