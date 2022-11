Concours de l’IAE : belle preuve de solidarité et d’inclusion

La première édition du concours inter-structure de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) de Saint-Martin organisée par les Compagnons Bâtisseurs aura rendu honneur aux associations de réinsertion professionnelle avec un joli clin d’œil à l’artisanat et à l’écologie.

Cinq équipes s’affrontaient lors de la compétition avec le fair-play et l’entraide en ligne de mire. Pour ce premier concours de l’Insertion par l’Activité Économique « Construction et menuiserie bois » imaginé par Yolande Lambert, bénévole engagée au sein des Compagnons Bâtisseurs qui s’est vue décerner le trophée de l’engagement associatif en fin de journée, cinq structures se sont lancées dans la construction d’un objet en bois : table, banc, chaise, meuble, les réalisations ont été faites en deux sessions de travail tout au long de la journée pour une durée totale de 6h30.

Minutieux et concentrés sur le parking J.Beaupère de Sandy Ground, les participants ont fait preuve de détermination et du souci du détail, y compris l’équipe des Compagnons Bâtisseurs qui performait hors compétition. La remise des prix s’est déroulée vers 16h en compagnie de Martine Beldor de la Collectivité et Fabien Sésé, secrétaire général de la Préfecture. Les quatre membres du jury ont délibéré pour ensuite récompenser chaque artisan d’un diplôme et d’une médaille en bois créée par l’Atelier Olda. Tout le monde gagne chez les Compagnons Bâtisseurs, outre les lots de tombola offerts à chaque participant, les organisateurs ont opté pour des prix porteurs de motivation : l’Actual Interim Insertion (a2i) a remporté le prix de la conception et la réalisation, Sandy Ground On the Move Insertion (SGOMI) est reparti avec le prix de l’audace, l’Entreprise de Maintenance et d’Entretien (EME) a gagné le prix de la cohésion d’équipe et l’Association pour la Continuité, l’Excellence et la Diversité (ACED) a séduit les jurés en recevant le coup de cœur du jury. _Vx

<< Yolande Lambert, bénévole des Compagnons Bâtisseurs à l’initiative du concours, a reçu à titre honorifique le trophée de l’engagement associatif

