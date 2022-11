Concert de Burna Boy reporté

Dans la soirée du samedi 5 novembre, les organisateurs de l’évènement ont dû se résoudre à prendre la décision que tout le monde redoutait à savoir le report du concert de Burna Boy au vu des conditions météorologiques défavorables voire dangereuses.

La priorité pour l’équipe de Stonehouse Believe qui n’avait pas lésiné sur les moyens pour proposer ce concert était avant tout d’assurer la sécurité de la population, d’où ce choix de reprogrammer l’évènement. Communiquée sur les coups de 22h45, l’annonce s’est très vite répandue et les quelques téméraires qui avaient affronté les éléments ont regagné leur domicile malgré les nombreuses inondations déjà en cours. Déjà en début d’après-midi le jour du concert, de nombreux tickets avaient été placés à la revente à prix cassé. Dans une déclaration officielle, les organisateurs promettent de tout mettre en œuvre pour reprogrammer une date dans le courant du premier semestre 2023. Burna Boy étant actuellement en tournée, les disponibilités sont rares. Tout détenteur d’un ticket en ligne ou physique, ou même détenteur du bracelet, est invité à garder précieusement le sésame qui sera valable lors de la prochaine date de concert qui sera divulguée dès que possible. Si vous avez des questions spécifiques, veuillez envoyer un e-mail à info.stonehousebelieve@gmail.com _Vx

477 vues totales, 477 vues aujourd'hui