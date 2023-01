Compagnons Bâtisseurs : l’atelier de Quartier d’Orléans fait peau neuve

Le calendrier du premier semestre de 2023 des Compagnons Bâtisseurs s’avère chargé, au plus grand bonheur des participants qui auront la liberté de découvrir ou de perfectionner leurs techniques de bricolage.

our démarrer la nouvelle année dans un environnement propice, l’équipe des Compagnons Bâtisseurs a procédé à une petite rénovation de son atelier de Quartier d’Orléans avec l’aménagement de l’espace bricolage grâce à Yolande, animatrice technique secondée par Régina, Eden, Laurick et Dominique, agents et bénévoles de l’association. Ce nouvel espace muni d’un établi permettra aux Compagnons Bâtisseurs et aux participants de travailler sur les projets de bricolage dans des conditions optimales. La collaboration et la transmission des connaissances restent les caractéristiques majeures de l’association. Fin prêts à relancer les activités collectives, les Compagnons Bâtisseurs ont déjà proposé, depuis le 9 janvier dernier, plusieurs ateliers en matinée que ce soit à Sandy Ground (le lundi) ou à Quartier d’Orléans (le mardi), comme la décoration en béton ou l’apprentissage de la pose du placo, de l’ossature à la peinture. L’association des Compagnons Bâtisseurs qui œuvre à l’amélioration et la réhabilitation du cadre de vie de ses bénéficiaires propose chaque semaine une animation collective pédagogique et créatrice de lien social. Via son chantier d’adaptation des logements pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, Fabrice, animateur technique, et Romario, volontaire, ont transformé la salle de bain d’une résidente en salle de douche accessible et adaptée à sa situation. Les Compagnons Bâtisseurs prêtent également leur expertise et leurs ressources en intervenant auprès des personnes aux revenus modestes ou en situation de précarité dans le but de réaliser des travaux qui font de leur logement un espace de vie adéquat et conforme. Lors de l’année 2022, l’association est intervenue chez dix bénéficiaires en apportant des solutions techniques optimisant leur habitat en fonction de leur situation. Les ateliers collectifs des Compagnons Bâtisseurs rassemblent de plus en plus de personnes autour de valeurs comme le partage, la convivialité, l’estime de soi, la création et l’échange. Valeurs qui nourrissent le cerveau et le cœur. Le prochain atelier ouvert à tous s’axe autour d’une thématique plus théorique avec les « droits et devoirs des locataires et médiation », la première session a eu lieu ce lundi 23 janvier sur le parking J.Beaupère à Sandy Ground et la seconde sera ce mardi 24 janvier à la Résidence Palmeraies à Quartier d’Orléans, de 9h à midi. Vu le succès grandissant de chaque animation, il est vivement conseillé de réserver. _Vx

Infos : 06 90 43 11 11

1,052 vues totales, 1,052 vues aujourd'hui